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البنتاغون يدعو الحكومة العراقية لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية القوات الأميركية الموجودة في العراق

Lebanon 24
23-04-2024 | 14:48
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