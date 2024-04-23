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البنتاغون: لن نتردد في الدفاع عن قواتنا إذا استمرت هجمات الفصائل المسلحة في العراق

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:02
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