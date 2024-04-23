Advertisement

أخبار عاجلة

لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية تلقي القبض على نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقي رشى (الجزيرة)

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا دعوة لحضور احتفالات نورماندي
lebanon 24
23/04/2024 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الأجهزة الروسية الخاصة يؤكد تلقي سلطات بلاده تحذيرات أميركية بشأن هجوم محتمل في البلاد
lebanon 24
23/04/2024 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قصفنا أهدافا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققنا كل أهدافنا (الجزيرة)
lebanon 24
23/04/2024 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 163 مسيّرة أوكرانية و20 صاروخا من طرازي هيمارس وفامباير خلال يوم (الجزيرة)
lebanon 24
23/04/2024 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:46 | 2024-04-23
15:26 | 2024-04-23
15:22 | 2024-04-23
15:13 | 2024-04-23
15:13 | 2024-04-23
15:08 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24