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رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:13
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