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إطلاق نحو 30 صاروخاً خلال الدقائق الأخيرة باتّجاه اصبع الجليل (الميادين)

Lebanon 24
23-04-2024 | 15:22
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