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رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ينفي ما نشرته إحدى الصحف الأميركية بأن القاهرة ناقشت مع الجانب الإسرائيلي خططا بشأن اجتياح رفح
Lebanon 24
23-04-2024
|
15:46
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