Advertisement

أخبار عاجلة

السيناتور بيرني ساندرز: أغلبية الأميركيين يريدون إنهاء دعم دافعي الضرائب لحرب نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
23-04-2024 | 17:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور بيرني ساندرز: واشنطن تدافع وحدها تقريبا عن حكومة نتنياهو المتطرفة في حربها الشاملة ضد الفلسطينيين (الجزيرة)
lebanon 24
24/04/2024 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور بيرني ساندرز: نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة رفضوا السماح بدخول مساعدات كافية لغزة ما أدى إلى هذا الوضع الذي لا يصدق
lebanon 24
24/04/2024 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاحية هآرتس: يجب إنهاء الحرب وعلى نتنياهو الانصراف فهذه أصبحت قضية حياة أو موت
lebanon 24
24/04/2024 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة سعد: لا أفراح عيد والشعب الفلسطيني يتعرّض لحرب إبادة
lebanon 24
24/04/2024 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:20 | 2024-04-23
19:06 | 2024-04-23
19:05 | 2024-04-23
18:40 | 2024-04-23
18:19 | 2024-04-23
18:03 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24