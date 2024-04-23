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"نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي: سنوسع المناطق الآمنة للمدنيين إذا قمنا بعملية #رفح

Lebanon 24
23-04-2024 | 19:06
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