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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالمدفعية منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان لإزالة تهديد

Lebanon 24
24-04-2024 | 01:37
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