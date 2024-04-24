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أخبار عاجلة
الشرطة الأسترالية تقول إنها اعتقلت 5 أشخاص في مداهمات على خلايا إرهابية
Lebanon 24
24-04-2024
|
02:18
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