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علامة: الموقف الرسمي يؤكد أن لبنان لا يمكنه تحمّل ملف النازحين أكثر من ذلك والتفكير حالياً يركز على الخطط العملية لتسريع عودة السوريين

Lebanon 24
24-04-2024 | 03:37
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