29
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
33
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
33
o
بشري
33
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المخابرات الأوكرانية: سنواصل الهجوم على البنية التحتية الداعمة للصناعات العسكرية الروسية
Lebanon 24
24-04-2024
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاستخبارات الأوكرانية: الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر بوتين
Lebanon 24
الاستخبارات الأوكرانية: الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازاً مخططاً ومتعمداً من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر بوتين
24/04/2024 14:02:53
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ روسيّ جديد يثير قلق أوكرانيا.. هدفه قصف البنية التحتية للطاقة
Lebanon 24
صاروخ روسيّ جديد يثير قلق أوكرانيا.. هدفه قصف البنية التحتية للطاقة
24/04/2024 14:02:53
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في الخيام وكوكبا وكفركلا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف البنية التحتية لـ"الحزب"
Lebanon 24
في الخيام وكوكبا وكفركلا.. الجيش الاسرائيلي يستهدف البنية التحتية لـ"الحزب"
24/04/2024 14:02:53
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يوجه بدراسة حالة البنية التحتية بعد الأمطار وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة (العربية)
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يوجه بدراسة حالة البنية التحتية بعد الأمطار وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة (العربية)
24/04/2024 14:02:53
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
Lebanon 24
لسالكي نفق المطار... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن
11:16 | 2024-04-23
23/04/2024 11:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
Lebanon 24
حادث سير يُنهي حياة الشاب نضال (صورة)
08:21 | 2024-04-23
23/04/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها... وائل كفوري يُفاجىء إبنة ريمي درباس (فيديو)
16:09 | 2024-04-23
23/04/2024 04:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. بعض التشكيلات الجديدة لضباط في قوى الأمن الداخلي
07:21 | 2024-04-23
23/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لهجوم رفح.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية
Lebanon 24
استعدادا لهجوم رفح.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية
10:00 | 2024-04-23
23/04/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:53 | 2024-04-24
مدير FBI: ننسق مع الجامعات بشأن التهديدات المعادية للسامية والعنف المحتمل في ما يخص الاحتجاجات المتعلقة في غزة (الجزيرة)
06:47 | 2024-04-24
ميقاتي: حكومتنا مُلتزمة بتطبيق كافّة النصوص الإصلاحية في ظلّ التزام سياسي شاملٍ وغير مسبوق بمكافحة آفة الفساد التي كان لها الباع الكبير في الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرُّ بها لبنان
06:46 | 2024-04-24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاءٍ مع وفد من الخبراء الحكوميين من دولتي مالي وكمبوديا: لبنان مُلتزم بمكافحة الفساد والوقاية منه وبالعمل الجاد على وضع كافة النصوص الإصلاحيّة اللازمة
06:45 | 2024-04-24
الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 34,262 منذ بدء الحرب (العربية)
06:37 | 2024-04-24
وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي: نعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى وبالتنسيق مع الأردن للاعتراف بدولة فلسطين (سكاي نيوز عربية)
06:34 | 2024-04-24
وزير خارجية الأردن: شن هجوم بري على رفح سيكون "مجزرة" إسرائيلية جديدة في غزة (الشرق)
فيديو
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
24/04/2024 14:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24