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بيان إيراني - باكستاني: ندعو لوقف فوري وغير مشروط للحرب على غزة وإيصال المساعدات وعودة النازحين

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:00
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