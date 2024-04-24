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أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة (العربية)

Lebanon 24
24-04-2024 | 05:28
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