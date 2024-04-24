هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت إخطارًا عن حادثة قبالة ميناء جيبوتي والسلطات تحقق في الأمر وقد صدرت توصيات للسفن بتوخي الحذر (سكاي نيوز عربية)

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