رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاءٍ مع وفد من الخبراء الحكوميين من دولتي مالي وكمبوديا: لبنان مُلتزم بمكافحة الفساد والوقاية منه وبالعمل الجاد على وضع كافة النصوص الإصلاحيّة اللازمة

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