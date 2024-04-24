ميقاتي: حكومتنا مُلتزمة بتطبيق كافّة النصوص الإصلاحية في ظلّ التزام سياسي شاملٍ وغير مسبوق بمكافحة آفة الفساد التي كان لها الباع الكبير في الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرُّ بها لبنان

Lebanon 24