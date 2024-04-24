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المفوضية الأوروبية: أرسلنا لأوكرانيا 1.5 مليار يورو كدفعة ثانية من المساعدات (العربية)

Lebanon 24
24-04-2024 | 07:07
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