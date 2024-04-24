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مدير "برنامج الأغذية العالمي" في جنيف: قطاع غزة سينزلق إلى المجاعة خلال 6 أسابيع (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
24-04-2024
|
07:53
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