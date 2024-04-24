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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا قصفت منشأة لإنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:08
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