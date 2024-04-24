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قائد الجيش تناول الاوضاع مع ريزا واستقبل القاضي رمضان

Lebanon 24
24-04-2024 | 08:23
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب هادي أبو الحسن، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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