Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: نعيد ونؤكد أن موضوع النزوح السوري لا يأتي في إطار التحريض أو العنصرية والقوانين ستُطبق على الجميع

Lebanon 24
24-04-2024 | 09:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موضوع النزوح السوري بين عثمان وجعجع
lebanon 24
24/04/2024 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي: في ملف النزوح السوري أكد المفتي دريان على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأمان وتطبيق الإجراءات القانونية
lebanon 24
24/04/2024 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس عبر الـLBCI: من حق الوزراء مقطاعة جلسات مجلس الوزراء انطلاقاً من موقفهم السياسي والمطلوب منهم المشاركة في الجلسات لتدعيم موقف الحكومة في اي قرار يمكن ان تتخذه الحكومة في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري
lebanon 24
24/04/2024 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: ملف الداتا المتعلق بأعداد النازحين السوريين استلمه الامن العام ضمن بروتوكول معين وطلبنا من البلديات كافة إجراء احصاء للنازحين ضمن نطاقها وأبدت تعاوناً في هذا الاطار
lebanon 24
24/04/2024 19:50:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2024-04-24
12:29 | 2024-04-24
12:28 | 2024-04-24
12:15 | 2024-04-24
12:12 | 2024-04-24
12:11 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24