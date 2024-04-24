مولوي: ملف الداتا المتعلق بأعداد النازحين السوريين استلمه الامن العام ضمن بروتوكول معين وطلبنا من البلديات كافة إجراء احصاء للنازحين ضمن نطاقها وأبدت تعاوناً في هذا الاطار

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