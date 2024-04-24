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بطريرك الأرمن الكاثوليك ميناسيان في ذكرى شهداء الأرمن: لو عوقب جرم الإبادة منذ بدايته لما كانت الشعوب تُقتل اليوم كما قُتل الشعب الأرمني

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:43
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