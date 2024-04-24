Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان ورئيس الشاباك زارا القاهرة اليوم لبحث العمل المستقبلي في رفح (العربية)

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: 4 إصابات في الهجوم المزدوج قرب مستوطنة حومش شمال الضفة واستمرار البحث عن منفذي العملية (الجزيرة)
lebanon 24
24/04/2024 19:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يوافق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية
lebanon 24
24/04/2024 19:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: قرار تمويل المساعدات لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل سيطرح اليوم (العربية)
lebanon 24
24/04/2024 19:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مجلس الحرب في إسرائيل سيجتمع من جديد عصر اليوم لبحث الرد على إيران (العربية)
lebanon 24
24/04/2024 19:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:50 | 2024-04-24
12:37 | 2024-04-24
12:29 | 2024-04-24
12:28 | 2024-04-24
12:15 | 2024-04-24
12:12 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24