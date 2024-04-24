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الرئيس الأميركي يوقع على قانون "الأمن القومي" لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل (الشرق)
Lebanon 24
24-04-2024
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10:56
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