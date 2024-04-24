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نيران مباشرة من لبنان أطلقت في اتجاه هدف إسرائيلي في محيط موقع بركة ريشة في الجليل الغربي المحتل

Lebanon 24
24-04-2024 | 11:18
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