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نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي للجزيرة: بعد 200 يوم فشلت إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة

Lebanon 24
24-04-2024 | 12:28
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