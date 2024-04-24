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مسؤول أميركي: القوات الأوكرانية أطلقت صاروخًا بعيد المدى من طراز "أتاكمز" زودتها به الولايات المتحدة نحو هدف روسي الأسبوع المنصرم

Lebanon 24
24-04-2024 | 12:37
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