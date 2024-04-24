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هآرتس عن دبلوماسي أوروبي: هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار دعم الأونروا رغم ادعاءات إسرائيل

Lebanon 24
24-04-2024 | 13:08
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