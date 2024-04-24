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القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات صدور مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي
Lebanon 24
24-04-2024
|
13:54
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