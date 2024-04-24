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الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية

Lebanon 24
24-04-2024 | 14:15
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