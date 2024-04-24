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مستشار الأمن القومي الأميركي: تم فتح بعض المعابر مع شمال قطاع غزة وهذه خطوة جيدة

Lebanon 24
24-04-2024 | 15:05
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