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الصين توجه دعوة إلى حركتي حماس وفتح لزيارتها خلال الأيام القادمة (شبكة قدس)

Lebanon 24
24-04-2024 | 16:06
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