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ممثل أميركا بمجلس الأمن: على حماس قبول عرض إسرائيل لأنها الآن العائق الوحيد أمام الهدنة

Lebanon 24
24-04-2024 | 17:06
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