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مندوب واشنطن: ندعم إسرائيل في تدمير ما تبقى من حماس لكن نعارض عملية محتملة في رفح

Lebanon 24
24-04-2024 | 17:11
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