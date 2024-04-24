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الجيش الأميركي: السفينة التي فشل الصاروخ الحوثي في استهدافها كان على متنها 18 أميركياً

Lebanon 24
24-04-2024 | 18:38
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