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هيئة البث الإسرائيلية: محتجون إسرائيليون يعترضون شاحنات مساعدات متجهة إلى قطاع غزة في منطقة تل عراد بالنقب

Lebanon 24
24-04-2024 | 18:44
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