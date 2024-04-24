القيادة الوسطى الأميركية: سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه فوق خليج عدن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في #اليمن

Lebanon 24