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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت مواقع بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنان

Lebanon 24
25-04-2024 | 00:29
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