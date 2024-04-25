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رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه: التحديات الحالية سترسم خريطة المستقبل لمنطقتنا في ظل عدم الاستقرار كما ان الصراع السياسي يخفّض معدلات الاستثمار ويزيد من معدلات البطالة والهجرة

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:54
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