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طربيه: هذه التحديات تحتاج لتعاون دولي وإقليمي وهذا ما نهدف من خلاله اليوم بناء على دور المصارف كقاطرة للاستثمار وتفعيل النمو في بلادنا العربية

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:54
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