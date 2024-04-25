رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح: نحن في دولة الكويت لم نترك لبنان خصوصا خلال المخاطر الاقتصادية والمالية التي يتعرض إليها جراء التطورات الأمنية الحاصلة

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