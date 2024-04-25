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منصوري: لا يزال لبنان يدور في حلقة مفرغة وسط عدد كبير من النازحين بالإضافة إلى الحرب في المنطقة ونتيجة هذه الازمات انخفض حجم الافتصاد من 55 مليار دولار إلى أقل من 20 مليارا

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:20
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