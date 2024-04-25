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منصوري: دور المصرف المركزي تأمين الاستقرار النقدي ويبقى على الحكومة أن تضع السياسات المالية والمصرفية للدولة وعلى المصرف المركزي أن يتماهى معها

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:21
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