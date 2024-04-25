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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر الأمن الإقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية: يسعدني بداية أن أعرب عن سروري للقاء بكم مجدداً ضيوفاً أعزاء تعودون الى بيروت التي ترحب بكم وتحتضنكم بروح المحبّة والأخوة

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:25
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