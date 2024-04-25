ميقاتي: أُثمّنُ عالياً حضوركم اليوم من الدول العربية الشقيقة ومشاركتكم الكريمة في هذا الملتقى القيّم، إلى جانب مجموعة من سيّدات ورجال المال والأعمال اللبنانيين

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