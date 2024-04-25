ميقاتي: لا بُد أيضاً من توجيه الشكر والتقدير الى اتحاد المصارف العربية الذي دعا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين الى عقد هذا الملتقى تعبيرا عن ثقته المستمرة بلبنان

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