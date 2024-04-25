ميقاتي: مرّ لبنان بمحطّات مُشرقة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام لكن البلد يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية

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