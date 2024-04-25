ميقاتي: التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي

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